Adana'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
31 dakika önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 5 kişilik aile belediye ekiplerince kurtarıldı.
Adana
'nın Pozantı
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 5 kişilik aile belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karakışlakçı Mahallesi Yastıçayır mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Cebrail
Yetkin, eşi ve iki çocuğuyla yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapanması üzerine bölgede mahsur kaldı.
Cebrail Yetkin'in yardım istediği köy muhtarı durumu ilçe belediye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine belediye ekipleri iş makineleriyle yolu ulaşıma açıp aileyi kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:10 Kaynak: AA
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