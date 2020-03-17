Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı

6 saat önce

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.

Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı, System.String[]

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.

İlçede dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Ankara otoyolunda sabah saatlerinde ulaşım tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi düşerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.


Pozantı, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: DHA
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