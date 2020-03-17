Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı
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ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: DHA
ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.
İlçede dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Ankara otoyolunda sabah saatlerinde ulaşım tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi düşerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
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