Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı
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Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana-Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)
TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana- Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri yoldaki ulaşımı kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde de ulaşıma ara verildiği duyuruldu.
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