Adana'da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2) - Son Dakika

Adana'da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2)
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TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Adana- Ankara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Adana- Ankara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma yüzünden trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda, Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçesi kesimlerinde de ulaşım durdu.
Çağlar ÖZTÜRK- Adnan ÇELEBİ/ ADANA- NİĞDE,
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