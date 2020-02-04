Adana'da kara yolunda parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kara yolunda araçların çarpması sonucu parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana- Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları bulunan Mehtap Ateş'in (31) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ateş'e aracıyla çarptığı ileri sürülen ve olay sonrası İstanbul'a gittiği belirlenen H.Ö. ile Ateş'e ilk kazanın ardından otomobiliyle çarptığı iddia edilen Y.C. gözaltına alındı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Ateş'in olay günü Ceyhan'dan Adana'ya doğru beraber yola çıktığı M.A. ve İ.D'yi de gözaltına aldı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve İ.D. tutuklandı, H.Ö. ve Y.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Polis, cumartesi günü sabah saatlerinde Adana-Ceyhan kara yolunun 30. kilometresinde, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları olduğu ihbarını alarak bölgeye gitmişti.

Ekipler yaptıkları araştırmada cesedin Konya'dan Adana'ya gelen Mehtap Ateş'e ait olduğunu, araçların çarpması sonucu parçalandığını belirlenmişler, ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturmada, genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracın, daha sonra başka araçların çarptığı sonucuna ulaşılmıştı. Kazanın ardından yol üzerindeki bir petrol istasyonuna gelen H.Ö'nün aracındaki hasarı kontrol etmesi ve arka tekere sıkışan Ateş'e ait montu çıkararak çöpe atması ve aracında oluşan hasarı tamir etmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.