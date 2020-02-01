Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

36 dakika önce

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu.

Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu, System.String[]

Adana- Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu. Trafik kazası sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları gören sürücüler durumu polise bildirdi.

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler bazı beden parçalarını ise bulamadı.

Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.

Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:22 Kaynak: AA
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