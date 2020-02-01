Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

6 saat önce

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu.

Adana- Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu. Trafik kazası sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları gören sürücüler durumu polise bildirdi.

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler bazı beden parçalarını ise bulamadı.

Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.

Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev temizliği yapan kadın, içerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı
Eşi tarafından otomobilden kadın, ölüm kalım mücadelesi veriyor Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:51:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]