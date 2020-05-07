Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi evlerine gönderildi

ADANA'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirilen 358 kişi 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya ve Rusya'dan Adana'ya getirilen 358 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından ikamet ettikleri kentelere gönderildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ekipleri tarafından tahliyeleri yapılan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi. Bu kişilerin evlerinde tedbir amaçlı 14 gün daha kendilerini izole edecekleri öğrenildi.