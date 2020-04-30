Adana'da karantinadaki kişilere konser verildi - Son Dakika

Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik müzisyen ekibi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 376 kişiye konser verdi. Ney, darbuka, def ve kanun eşliğinde karantinadaki vatandaşlara Türk Sanat Müziği şöleni yaşatıldı.

ADANA - Adana'da karantinada bulunan 376 kişiye, 4 kişilik müzisyen ekibi tarafından konser verildi.

Adana 'da karantinadaki kişilere konser verildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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