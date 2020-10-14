Adana'da Karataş açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti

Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri

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''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü