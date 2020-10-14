Adana'da Karataş açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karataş Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, makine arızası yapan teknedekilerin ihbarı üzerine harekete geçti.
Tekneye ulaşan ekipler, akıntıyla sürüklenen 3 kişiyi ve tekneyi Karataş Limanı'na getirdi.
Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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