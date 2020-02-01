Adana'da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

6 saat önce

Adana'da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu.

Adana'da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu, System.String[]

Adana'da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu. Karayolunda trafik kesilmezken araçlar parçalanmış cesedin yanından ve kopan parçaların üzerinden geçti.


Olay, Ceyhan İlçesi Adana- Osmaniye Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte polis cesedin Mehtap Ateş (32) ait olduğunu belirledi.


Karayolu trafiğe kapatılmadı, araçlar cesedin yanından ve parçaların üzerinden geçti


Karayolunda bulunan cesede ait parçaların üzerinden çok sayıda araç geçerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almadı. Polis memuru yol kenarında çekim yapan gazetecileri cep telefonuyla görüntülerken, gazetecilerin olay yerinde bulunduğu iddia ederek çalışmasına engel oldu.


Kendisine engel olan bir gazeteci polis memuruna," Olay yeri şeridini çek, araçlar geçiyor." Diye cevap verdi. Polis ise "şerit çekerim" dedi. Ancak olay yerinde şerit çekilmedi, cesedin yanından ve parçaların üzerinden araçlar geçmeye devam etti.


Polis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, parçaları ayrılmış Mehtap ateşin cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Ceyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:37 Kaynak: İHA
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