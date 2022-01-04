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Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

04.01.2022 09:24
Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.

Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

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Yavuzlar Mahallesi, Hüseyin Can, Ali Efe, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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