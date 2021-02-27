Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Denizli Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan Safinaz (68) ve Muzaffer Demirbaş'a (71) telefonla ulaşamayan çocukları durumu alt katta oturan yakınlarına bildirdi.
Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Kaynak: AA
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