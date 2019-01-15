Son Dakika Haberleri: Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

46 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde üç ayrı mahallede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde üç ayrı mahallede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet, Levent ve Sinanpaşa mahallelerinde Ayşe Ç, Ayfer A, Asya A, Hüseyin K, Begüm S. ile Burak S'den haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Şahısların hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra söz konusu kişileri Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan kontrollerde 6 kişinin, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Sinanpaşa, Yüreğir, Adana, Güncel
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