Son Dakika Haberleri: Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.

Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Çadırda 5 kişinin bulunduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

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