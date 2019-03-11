Adana'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü.
Adana
'nın Karataş
ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde balık avlamaya giden şahısların kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ileri sürüldü. Çadırda 5 kişinin bulunduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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