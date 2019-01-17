Son Dakika Haberleri: Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan otomobildeki 5 kişi kurtarıldı.

Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan otomobildeki 5 kişi kurtarıldı.

Saimbeyli'den Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesine giden 5 kişi, Yeni Mahalle mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

İhbar üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi Tufanbeyli Koordinatörü Kazım Karaşoğlu'nun önderliğinde ekip oluşturuldu.

Saimbeyli Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Tufenbeyli Enerjisa Dağıtım ekibinin destek verdiği çalışmalar sonucunda, yollar temizlenerek saat 04.30 sıralarında mahsur kalanlara ulaşıldı.

Soğuktan etkilenen 5 kişi kurtarılarak sağlık kontrolü için Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Kar, Saimbeyli, Adana, Güncel
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