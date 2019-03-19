Adana'da Kardeş Kavgası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adana'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Adana
'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkez Yüreğir
ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen A.B ve kardeşi Ö.B arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında A.B kardeşi Ö.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Ö.B, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine sevk edildi. Polis
A.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:49 Kaynak: AA
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