Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti
Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti ADANA'da aynı tezgahta biber salçası satan iki kardeş bıçaklarla birbirine saldırdı.
Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti
ADANA'da aynı tezgahta biber salçası satan iki kardeş bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavga sonucu kardeşlerden biri ağır yaralandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde kurulan salça-biber pazarında meydana geldi. İddiaya göre, salça satan Adem Özdemir (24) ve kardeşi Emir Özdemir (19) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşesiyle ağabey ve kardeş birbirlerine bıçaklarla saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Adem Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaraladığı kardeş Emir Özdemir'in yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı salça pazarında incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan bıçaklardan biri de pazar yerinde bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 06:41
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adana'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Son Dakika Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü