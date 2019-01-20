Son Dakika Haberleri: Adana'da Kardiyoloji Konferansı Yapıldı

Adana'da Kardiyoloji Konferansı Yapıldı

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ülke genelindeki tüm eğitim ve araştırma hastanelerinden canlı izlenen kardiyoloji konferansı yapıldı.

Adana'da Kardiyoloji Konferansı Yapıldı, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ülke genelindeki tüm eğitim ve araştırma hastanelerinden canlı izlenen kardiyoloji konferansı yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, "ortalama yaşam ömrünün uzamasının bir sonucu olan kalp yetmezliği vakalarının" ele alındığı konferans, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda katılımcı tarafından izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, ülke genelindeki 58 eğitim ve araştırma hastanesinin Sağlık Bakanlığına bağlı bir çatı altında birleştirildiğini belirtti.

Bakanlığa bağlı çok değerli akademik kadroların hem kurumdan kopmadan hem de akademik etkinlikleri daha üst düzeye taşıyıp ifade edecekleri yeni bir platform oluşturulduğunu ifade eden Kaymaz, bilgi güncellemesi amacıyla her ay farklı bir kurumda bu konferansların yapılacağını bildirdi.

Kaymaz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde duydukları ve bildiklerinin çok ötesinde bir hastaneyle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

Konferansta Adana Şehir Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Koç, Doç. Dr. İbrahim Halil Kurt ile Doç. Dr. Durmuş Yıldıray Şahin konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Adana, Sağlık
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