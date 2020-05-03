Adana'da kargo bayisinde 200 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

ADANA polisi, bir kargo bayisinde koliler içerisinde 200 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili H.K., R.K. ve Ö.S. gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir kargo bayisinde kolilerin içerisinde etil alkol olduğu bilgisine ulaşıldı. Kargo bayiine giden ekipler, piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili H.K., R.K. ve Ö.S. gözaltına alındı.