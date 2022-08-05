Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı

05.08.2022 09:56

ADANA'da, kargo dağıtım merkezine teslim edilen 2 kolide, 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da, kargo dağıtım merkezine teslim edilen 2 kolide, 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Mersin'de operasyonla yakalanan kolilerin sahibi M.C.G. (28), ifadesinde, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, Adana'da teslim almak için kargoladığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketinin dağıtım merkezinde, yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar', M.C.G.'nin Diyarbakır'dan kendisi adına gönderdiği 2 koliye tepki verdi. Kolileri açan ekipler, paketlenmiş 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Mersin'deki adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında M.C.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.C.G., uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, Adana'da almak için kargoladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adına kargoladığı kolilerden 48,5 kilo esrar çıktı, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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