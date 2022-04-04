Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

Adana'da, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yaşamını yitiren Elif (64) ve Mehmet Fevzi Atay (69) çiftinin çocukları ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Oğuzhan Ü'nün, yaşlı çifti altınlarını almak için öldürdüğünü, diğer sanık Alperen Ü'nün de gözcülük yaptığını, yaşlı çiftten aldıkları altınları birlikte bozdurduklarını belirterek, sanıkların "tasarlayarak iki kişiyi öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 30'ar yıl hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Öldürülen çiftin oğulları Burak ve Alperen Atay, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar için erteledi.

Olay

Karaisalı ilçesinde, 22 Mart 2021'de, Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları, ekiplerden yardım istemiş, eve giren jandarma ve sağlık görevlilerince başlarından vurulmuş halde bulunan karı kocanın, hayatını kaybettiği belirlenmişti. Cinayetle ilgili tutuklanan iki sanık hakkında, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu öğrenilen zanlılardan birinin, eve 6 altın bileziği çalmak için girdiği iddia edilmişti.