Son Dakika Haberleri: Adana'da Karı Kocayı Kaçırdığı İddia Edilen 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Karı Kocayı Kaçırdığı İddia Edilen 8 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişi ile karısını araçlarla kaçırdıkları ileri sürülen 8 zanlı tutuklandı.

Adana'da Karı Kocayı Kaçırdığı İddia Edilen 8 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişi ile karısını araçlarla kaçırdıkları ileri sürülen 8 zanlı tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski işçisi Ç.K. ile eşi S.K'yi arkadaşlarıyla kaçırdığı öne sürülen ve önceki gün Mithat Özsan Bulvarı'nda yapılan operasyonla gözaltına alınan iş adamı M.Ç. ve 7 arkadaşının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan M.Ç. ve 7 şüpheli tutuklandı, olaya karıştığı ileri sürülen bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilşurt Mahallesi İboosman Caddesi'nde, karı kocanın zorla minibüs ve otomobile bindirilerek kaçırıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirmişti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen Ç.K'nin içerisinde bulunduğu minibüsü Mithat Özsan Bulvarı'nda takibe alarak durdurmuş, yapılan çalışmayla karı koca kurtarılırken, çiftçi kaçırdığı ileri sürülen M.Ç. ve 7 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

M.Ç, polisteki sorgusunda, eski işçisi Ç.K'nin kendisini 3 milyon lira dolandırdığını öne sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:03 Kaynak: AA

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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