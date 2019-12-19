Adana'da karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanması sürdürüldü - Son Dakika

Adana'da, karısını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fuad K. ile avukatı geldi.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığıyla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Mahkeme savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip raporun beklenilmesini istedi.

Sanık Fuad K, eşinin kendisine yönelik duygusal anlamda değiştiğini iddia ederek, "Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Buradan gitmek istediğimi söyledim, yanaşmadı. Pencereden M.A.C. ile konuştuğuna şahit olunca bıçakla boyun kısmına vurdum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Fuad K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde ailesiyle kalan Fuad K, 15 Kasım 2018'de 2 çocuk annesi eşi Neval K'yi bıçaklayarak yaralamış, ardından tutuklanan sanığın 20 yıla kadar hapsi istenmişti.