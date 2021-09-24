Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye giren ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaşmıştı.

Olay günü çiftin çocuklarından birinin okula gittiği, evdeki 2 çocuktan birinin ise cinayete şahit olduğu öğrenildi.

Şüpheli Burhan D'nin ifadesinde, eşiyle son 10 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, olay günü de tartıştıklarını iddia ettiği öğrenildi.

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