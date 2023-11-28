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Karısını ve annesini vahşice katleden zanlıdan emniyette pişkin sözler: İhanet ettiler, hak ettiler - Son Dakika

Karısını ve annesini vahşice katleden zanlıdan emniyette pişkin sözler: İhanet ettiler, hak ettiler

Adana'da karısını öldürüp annesini ağır yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler" demesi dikkat çekti.

28.11.2023 - 09:54,  Güncelleme: 10:02
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Adana'da karısını öldürüp annesini de ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde," Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler" demesi dikkat çekti.

MUTFAĞA ÇAĞIRIP BAŞLARINDAN VURDU

Olay, 26 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kaya (40) karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın (54) yanına eşi Halime Kaya (44) ile birlikte gitti. Eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin Kaya, bir anda tabancayı çıkarttı. Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime'yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime'nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

"PARKTA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI"

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin Kaya'nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir parkta oturan Nurettin Kaya suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

"HAK ETTİLER PİŞMAN DEĞİLİM"

Şüpheli Nurettin Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, " Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim" demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesini ve karısını başından vurarak öldüren katilden pişkin sözler: Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler
Annesini ve karısını başından vurarak öldüren katilden pişkin sözler: Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler
Annesini ve karısını başından vurarak öldüren katilden pişkin sözler: Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler
Kaynak: İHA

Nurettin Kaya, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını ve annesini vahşice katleden zanlıdan emniyette pişkin sözler: İhanet ettiler, hak ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını ve annesini vahşice katleden zanlıdan emniyette pişkin sözler: İhanet ettiler, hak ettiler - Son Dakika
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