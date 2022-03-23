Adana'da karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken yakalandı - Son Dakika
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Adana'da karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken yakalandı

23.03.2022 17:01
Adana'da karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken yakalandı

Adana'da 2 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken gözaltına alındı.

Adana'da 2 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi Fadime K'yi öldüren Rahmi K'nin, Mustafalar Mahallesi'ndeki kızı E.Ö'yü de öldürmeye gideceği bilgisi üzerine bölgede tedbir aldı.

Jandarma ekipleri, elinde pompalı tüfekle E.Ö'nün evine giderek kapıyı tekmeleyen Rahmi K'ye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Elindeki pompalı tüfeği atarak kaçmaya çalışan şüpheli, arazideki kovalamacanın ardından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim ettiği Rahmi K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Rahmi K, önceki gün, boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı öğrenilmişti.

Kadının cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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