Karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını öldüren zanlı tutuklandı

24.03.2022 09:00

Adana'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da 3 gün önce sokakta pompalı tüfekle karısını öldüren, dün de kızını öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) öldürdükten sonra dün de Mustafalar Mahallesi'nde ikamet eden kızı E.Ö'yü öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan Rahmi K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karısını öldürdükten sonra 2 gün boyunca Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gizlenip geceyi geçirdiği, ardından kızı E.Ö'nün evine gittiği belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Rahmi K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Rahmi K, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı öğrenilmişti.

Mustafalar Mahallesi'nde yaşayan kızı E.Ö'yü de öldürmek istediği öne sürülen Rahmi K, bölgede önlem alan jandarma ekiplerince elinde silahla kızının evine gittiği sırada yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Adana'da karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken yakalandı Adana'da karısını öldüren zanlı, kızını da öldürmek isterken yakalandı Son dakika: Karısını 51 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Son dakika: Karısını 51 kez bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var
09:16 Kilit kavşakta kar yağışı başladı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale geceyi kar altında geçirdi
09:08 Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme
09:08 Babası başsavcı, annesi hakim olan Murat Bakırköylü eski kız arkadaşını nasıl öldürdü? İşte AVM cinayetinin detayları
09:03 Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
08:56 Rus gazeteci bombalı saldırı sonucu Kiev'de yaşamını yitirdi
08:56 Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:35:19. #1.13#
SON DAKİKA: Karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement