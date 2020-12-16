Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı

16.12.2020 10:11

Adana'da, çarpıştığı minibüsteki 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen beton mikserinin sürücüsü tutuklandı.

Adana'da, çarpıştığı minibüsteki 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen beton mikserinin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerinden kaçtığı belirlenen araç sürücüsü İ.K'yi (43) evinde gözaltına aldı.

Sürücü İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta ara sokaktan Palmiye Caddesi'ne çıkan İ.K. (43) idaresindeki 34 NS 791 plakalı beton mikseri, Aydın Sefa'nın (54) kullandığı 01 S 0835 minibüsle çarpışmıştı. Kazada yaralanan 6 kişiden minibüs sürücüsü Sefa hastanede hayatını kaybetmişti. Sürücü İ.K, olay yerinden kaçmıştı.

Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı
Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı
Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı
Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana Yüregir, 10 Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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