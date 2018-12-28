Son Dakika Haberleri: Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları

Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları

48 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçedeki yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçedeki yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Pozantı, Aladağ, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, greyder, kazıcı-yükleyici ve dozerlerin bulunduğu 60 araç ve 200 personelle, yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Üç vardiya şeklinde çalışan ekipler, yaklaşık 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için çalışmalarına ara vermedi.

Ayrıca, kar yağışı ve tipi nedeniyle beslenme güçlüğü çeken yaban hayvanları için de uygun yerlere yem bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:09 Kaynak: AA

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