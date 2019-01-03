Son Dakika Haberleri: Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları

Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçedeki yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçedeki yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Pozantı, Aladağ, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, greyder, kazıcı-yükleyici ve dozerlerin bulunduğu 60 araç ve 200 personelle yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Günde 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yaklaşık 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için çalışmalarına ara vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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