Adana'da Karla Mücadele Çalışmaları

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçedeki yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçedeki yolları açmak için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.



Belediyenin açıklamasına göre, Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Pozantı, Aladağ, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, greyder, kazıcı-yükleyici ve dozerlerin bulunduğu 60 araç ve 200 personelle yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.



Günde 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yaklaşık 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için çalışmalarına ara vermedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu