Adana'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'i otoyol ve kara yoluyla İç Anadolu'ya bağlayan ilçede, hafta boyu kar yağışı aralıklarla sürdü.

Karayolları ekipleri, Adana-Pozantı Otoyolu'nda kar kalıntılarına karşı küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle ilçe merkezinde küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine, ilçe merkezi ve 21 mahallede 250 ton tuzlama yapıldığını belirterek, "30 personel, 4 kepçe, 1 greyder, 2 traktör ve 2 kamyon ile çalışma yürütüldü. Karla mücadele kapsamında ilçe genelinde dağda çobanlık yapan 4 ayrı çoban da bulundukları yerden hayvanlarıyla kurtarıldı." dedi.