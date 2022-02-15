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Adana'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adana'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

15.02.2022 15:53
Adana'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Kozan, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ana arterler ve mahalle yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yüksek kesimlerde hayvanları olan vatandaşların hayvanlarına yem götürmesine de yardımcı oluyor. ????????????????????????????

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Saimbeyli, Kozan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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