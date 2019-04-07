Son Dakika Haberleri: Adana'da Karnaval Coşkusu

Adana'da Karnaval Coşkusu

53 dakika önce

ADANA'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen su korteji, halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

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ADANA'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen su korteji, halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

3- 7 Nisan tarihleri arasında Nisan'da Adana'da sloganıyla 7. kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji, Merkez Park'ta halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda kişi, kostümlü çocuklarıyla koşuda ter dökerken ABD vatandaşı Grove Sbough, köpeği 'Falcon' ile koşuya katılarak madalya aldı. Adana Güçlü Kadınlar Derneği üyeleri de mesleki materyallerin yer aldığı kostümleriyle koşuya katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da su kortejinde bindikleri gondolda halkı selamladı. Çok sayıda kişi, Seyhan nehri üzerindeki köprülerden su kortejini izledi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:38 Kaynak: DHA

Seyhan, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Kültür Sanat
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