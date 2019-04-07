Adana'da Karnaval Coşkusu
53 dakika önce
ADANA'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen su korteji, halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu.
ADANA'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
kapsamında düzenlenen su korteji, halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu.
3- 7 Nisan
tarihleri arasında Nisan'da Adana
'da sloganıyla 7. kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Seyhan
Nehri'nde su korteji, Merkez
Park'ta halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda kişi, kostümlü çocuklarıyla koşuda ter dökerken ABD
vatandaşı Grove Sbough, köpeği 'Falcon' ile koşuya katılarak madalya aldı. Adana Güçlü Kadınlar Derneği üyeleri de mesleki materyallerin yer aldığı kostümleriyle koşuya katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
ile resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar
da su kortejinde bindikleri gondolda halkı selamladı. Çok sayıda kişi, Seyhan nehri üzerindeki köprülerden su kortejini izledi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
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