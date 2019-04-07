Son Dakika Haberleri: Adana'da Karnaval Coşkusu (2)

Adana'da Karnaval Coşkusu (2)

25 dakika önce

EN HIZLI ADANA KEBABI YEME YARIŞMASI7'nci Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda en hızlı Adana dürüm yeme yarışması düzenlendi.

Adana'da Karnaval Coşkusu (2), System.String[]
EN HIZLI ADANA KEBABI YEME YARIŞMASI

7'nci Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda en hızlı Adana dürüm yeme yarışması düzenlendi. Yarışma hakkında bilgi veren Gastronomi Fikir Kulübü Derneği Başkanı Ümit Adnan Özden, 20 kişinin yarışmada ter dökeceğini, 10 mini dürümü en kısa sürede bitiren yarışmacıya cep telefonu hediye edileceğini söyledi. Yarışmaya geçildiğinde katılımcılar kebabın ve yanında verilen şalgamın acısı nedeniyle ter döktü. Bazı yarışmacılar kısa sürede doyarak yarışmaya devam edemedi. Yarışmacılardan Adnan Gündoğdu, mini dürümleri en kısa sürede yiyerek birinci oldu. Gündoğdu, "Yarışmada iddialı değildim. Amacım sadece katılmaktı. Sağolsun kebap iyi olunca yiyesim geldi. Hayatımda ilk defa bir yarışmaya katıldım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:01 Kaynak: DHA

Adana, Kültür Sanat
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