Son Dakika Haberleri: Adana'da Karnaval Coşkusu Sürüyor

Adana'da Karnaval Coşkusu Sürüyor

33 dakika önce

ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yoğun katılım ve renkli görüntülerle sürüyor.

Adana'da Karnaval Coşkusu Sürüyor, System.String[]
ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yoğun katılım ve renkli görüntülerle sürüyor.

'Nisanda Adana'da' sloganıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin pek çok caddesinde renkli görüntülere sahne oluyor. Karnaval için Gazipaşa, Atatürk, Ziyapaşa bulvarlarının ara sokakları ve Şinasi Efendi Caddesi, yiyecek içecek ve hediyelik eşya stantlarıyla donatıldı. Caddelerde kurulan sahnelerde yerel şarkıcılar ve sokak müzisyenleri konserler verirken, dansçılar da gösteriler sundu. Binlerce kişi, müzik eşliğinde dans edip alışveriş yaptı. Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki etkinliklere de binlerce kişi katıldı.

Toplamda, 100 bini yerli ve yabancı turist, yaklaşık 1,5 milyon kişinin katılımının beklendiği karnavalda, yarın kostümlü kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:14 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Güncel
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