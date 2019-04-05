Son Dakika Haberleri: Adana'da Karnaval Heyecanı

Adana'da Karnaval Heyecanı

59 dakika önce

Adana'da karnaval heyecanıADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin caddelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Adana'da karnaval heyecanı

ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin caddelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Nisan'da Adana'da sloganıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin pek çok caddesinde renkli görüntülere sahne oldu. Gazipaşa, Atatürk, Ziyapaşa Bulvarları'nın ara sokakları ve Şinasi Efendi Caddesi, yiyecek-içecek-hediyelik eşya stantlarıyla donatıldı. Caddelerde kurulan sahnelerde yerel sanatçılar ve sokak müzisyenleri konserler verirken, dansçılar da gösteriler sundu. Binlerce vatandaş müzikler eşliğinde dans edip alışveriş yaptı. Atatürk Parkı ve Merkez Park'taki etkinliklere de binlerce vatandaş katıldı.

Yaklaşık 1.5 milyon kişinin katılması ve 100 bin yerli-yabancı turisti ağırlaması beklenen karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:54 Kaynak: DHA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi "Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Karnaval Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]