Adana'da Karnaval Heyecanı
59 dakika önce
Adana'da karnaval heyecanıADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin caddelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.
Adana
'da karnaval heyecanı
ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
, kentin caddelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.
Nisan'da Adana'da sloganıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin pek çok caddesinde renkli görüntülere sahne oldu. Gazipaşa
, Atatürk
, Ziyapaşa Bulvarları'nın ara sokakları ve Şinasi Efendi Caddesi, yiyecek-içecek-hediyelik eşya stantlarıyla donatıldı. Caddelerde kurulan sahnelerde yerel sanatçılar ve sokak müzisyenleri konserler verirken, dansçılar da gösteriler sundu. Binlerce vatandaş müzikler eşliğinde dans edip alışveriş yaptı. Atatürk Parkı ve Merkez
Park'taki etkinliklere de binlerce vatandaş katıldı.
Yaklaşık 1.5 milyon kişinin katılması ve 100 bin yerli-yabancı turisti ağırlaması beklenen karnavalda 6 Nisan Cumartesi günü kostümlü kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:54 Kaynak: DHA
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