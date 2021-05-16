Adana'da karpuz hasadı başladı - Son Dakika

Adana'da karpuz hasadı başladı

16.05.2021 09:57
Adana'da karpuz hasadı başladı, System.String[]

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 22,6'sının karşılandığı Adana'da, turfanda karpuz hasadına başlandı.

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 22,6'sının karşılandığı Adana'da, turfanda karpuz hasadına başlandı. Bu yıl karpuzda 745 bin ton rekolte bekleniyor.

Karataş ilçesindeki Bahçe ve Kapı mahallelerinde kumsal topraklarda yetişen ve kilosu 3,5-5 liradan satılan karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin yaptığı açıklamada, son 10 yılda Türkiye karpuz üretiminin 3,7- 4,2 milyon ton arasında değişim gösterdiğini belirterek, 2020 yılı Türkiye üretiminin yaklaşık 3.45 milyon ton olduğunu, Adana üretiminin ise 112 bin 837 dekar alanda 789 bin 889 ton olarak gerçekleştiğini söyledi. Adana'nın Türkiye karpuz üretiminde yüzde 22,6 ile ilk sırada yer aldığını kaydeden Tekin, "Bu yılki tahminlerimize göre ekilişimiz 23 bin 485 açıkta ve 82 bin 882 dekar örtü altında olmak üzere toplam 110 bin dekar alandan 745 bin ton olarak rekolte beklenmektedir" dedi.

Adana'da dekara karpuz veriminin de Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğuna dikkat çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yıl yaptığımız gözlemlerde örtüaltı üretimde dekara verim ortalama 5-7 ton civarında olmuştur. Açığa ekilen tarla karpuzlarında ise ortalama 4-5,5 ton arasında verim alınmaktadır. Adana'da daha çok erken üretim söz konusu olduğundan hasat mayıstan ağustosa kadar devam etmektedir. Açığa ekilen karpuzlarda hasat genellikle haziran sonunda başlayıp temmuz-ağustos aylarına kadar devam etmektedir."

Adana'da turfanda karpuzun bu yıl ilk olarak Karataş ilçesine bağlı Bahçe ve Kapı mahallelerinde hasat edildiğini şu an tarla başında kilosunun 3,5-5 liradan satıldığını belirten Tekin, "Her yıl olduğu gibi bu yılda erken karpuz kırımını önlemek için valiliğimizin olurları ile kurulan il komisyonumuz tarafından hasat takipleri yapılmaktadır. Bunun yanında ilçelerimizde de kurulan komisyon marifetiyle her gün kontrole çıkılarak olgunluk uygunsa kırma için izin verilmektedir. Üreticilerimize müdürlüğümüz tarafından 'hasadın olgunlaşmış karpuzlar seçilerek yapılması, olgunlaşmamış olanlar için hasat zamanının beklenmesi' yönünde eğitimler verilmekte ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan afişlerle de gerekli duyurular yapılmaktadır" diye konuştu. - ADANA

Adana'da karpuz hasadı başladı
Adana'da karpuz hasadı başladı

Türkiye, Karataş, Hasat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da karpuz hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor İsrail'in çok güvendiği Demir Kubbe hava savunma sistemi delindi! Atılan 2 bin 300 füze zalimleri felç etti İsrail'in çok güvendiği Demir Kubbe hava savunma sistemi delindi! Atılan 2 bin 300 füze zalimleri felç etti Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı         
10:27
Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak         
10:18
Ekrem İmamoğlu'na benzetilen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetilen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Başbakan adayı oldu         
09:10
İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail savaş suçu işliyor, uluslararası toplum bir an önce harekete geçmeli İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail savaş suçu işliyor, uluslararası toplum bir an önce harekete geçmeli         
07:55
Moladan dönmeyen temizlik işçisinin cansız bedenini buldular Moladan dönmeyen temizlik işçisinin cansız bedenini buldular         
05:24
Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor         
01:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 10:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da karpuz hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement