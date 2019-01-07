Adana'da Kartpostallık Kar Manzaraları
1 saat önce
Adana'nın merkeze uzak ilçelerinden biri olan Aladağ'da kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Adana
'nın merkeze uzak ilçelerinden biri olan Aladağ
'da kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Karların arasındaki rengarenk evler ise insanın içini ısıtıyor.
Aladağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Kar, ilçe merkezini beyaza bürürken rengarenk boyanan evler yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ilçede Belediye Başkanı Mustafa Akgedik
'de, kar manzaralarını fotoğraflayıp
sosyal medya hesabından paylaştı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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