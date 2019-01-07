Son Dakika Haberleri: Adana'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Adana'da Kartpostallık Kar Manzaraları

1 saat önce

Adana'nın merkeze uzak ilçelerinden biri olan Aladağ'da kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Adana'da Kartpostallık Kar Manzaraları, System.String[]
Adana'nın merkeze uzak ilçelerinden biri olan Aladağ'da kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Karların arasındaki rengarenk evler ise insanın içini ısıtıyor.

Aladağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Kar, ilçe merkezini beyaza bürürken rengarenk boyanan evler yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ilçede Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'de, kar manzaralarını fotoğraflayıp

sosyal medya hesabından paylaştı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Aladağ, Adana, Kar, Güncel
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