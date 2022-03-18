Adana'da kasaplar eylem yaptı - Son Dakika
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Adana'da kasaplar eylem yaptı

18.03.2022 12:52
Adana'da kasaplar eylem yaptı

Adana'da kasaplar, canlı hayvan fiyatlarındaki artış nedeniyle eylem yaptı.

Adana'da kasaplar, canlı hayvan fiyatlarındaki artış nedeniyle eylem yaptı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Hasan Öztürk Kasaplar Çarşısı'nda meslektaşlarının katılımıyla düzenlenen eylemde, aracıların her yıl Kurban Bayramı'nda fiyatları yükseltmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Kovid-19 sürecinde çok sayıda ürüne zam geldiğini belirten Yardımcı, "Etlerde zamlar halen yüzde 33, bugün kasaplar fırsatçılık yapmadı. Zam olmasın, fiyatlar artmasın, vatandaş da esnafımız da mağdur olmasın. Maliyetler hep esnafın sırtına biniyor. Kurban Bayramı geliyor. Provokatörlere önlem alınmazsa Kurban Bayramı'nda fiyatlar daha pahalı olur. Onun için bu eylemi yapıyoruz. Hükümete karşı değiliz. Yapılanları biz de görüyoruz." diye konuştu.

Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur da aldıkları ürünün daha önce 35 liraya Adana'ya geldiğini anımsatarak, "Şu anda 55 liraya ulaştı. Bunlar sürekli koyunları bağlıyorlar, satmıyorlar. Niyetleri Kurban Bayramı'nda canlı etin kilosunu 80-90 liraya satmak. İhracata göndermeleri nedeniyle Adana'mız ve Türkiye genelinde insanlar etleri pahalı yiyor. Bununla rekabet edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kurban Bayramı, Türkiye, Adana, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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