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ADANA'DA KASIM AYINDA REKOR EV SATIŞI - Son Dakika

ADANA'DA KASIM AYINDA REKOR EV SATIŞI

01.01.2022 11:46

ADANA'da 2021 yılı Kasım ayında kredili ve nakit olarak 3 bin 331 konut satışı yapıldı.

ADANA'da 2021 yılı Kasım ayında kredili ve nakit olarak 3 bin 331 konut satışı yapıldı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, kentte 2013 yılından bugüne kadar bir ayda en fazla satışın gerçekleşteştiğini söyledi.

2021 yılı içerisinde en fazla aylık satış rakamının 3 bin 331 adet konut ile Kasım ayında görüldüğünü kaydeden Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, bu yıl pandemiye rağmen ciddi bir konut satışı yaşandığını belirtti. Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklaması ile birlikte dövizde ve altında ciddi oranda yaşanan düşüşten çok memnun olduklarını, bu durumun emlak piyasasını da canlandıracağını söyledi.

8 YILIN EN YÜKSEK SATIŞI

2021 yılı Kasım ayı konut satışlarının yüzde 74'ünün nakit alım olarak gerçekleştiğini, yüzde 26 oranında ise kredili satış yapıldığını dile getiren Başkan Ülkü Uçar, Bunlar gayrimenkul sektörüne baktığımızda çok çok iyi bir rakam. Adana'da ipotekli olarak ilk satışlarda 215 daire, ikinci elde 650 olmak üzere toplamda kredili 865 konut satıldı. Nakit olarak baktığımızda ise sıfır dairelerde 670 civarında, ikinci elde ise 1790 adet olmak üzere 2 bin 500'e yakın nakit satış yapılan bir oran var. İpotekli ve nakit satışların genel toplamı ise Kasım ayı için 3 bin 331 adedi buldu. 2013 yılından bugüne kadar bir ayda en fazla satış rakamlarına ulaşılmış oldu. Bunun nedeni de talep çok fazla ancak arz yok. Müteahhitler yüksek girdilerden dolayı yeni konut üretmekten çekiniyorlar. Aynı zamanda dövizdeki bir anlık yükselmelerde vatandaş yastık altındaki döviz ve altınını konut alarak değerlendirdi diye konuştu.

'DÖVİZ VE ALTININ DÜŞMESİ PİYASAYI CANLANDIRACAK'

Gayrimenkulün her zaman en iyi yatırım aracı olduğunu vurgulayan Ülkü Uçar, Döviz ya da altın evet bir dönem yükselebilir ama gayrimenkul hiçbir zaman değer kaybetmez. Bakınız Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile birlikte döviz ve altında ciddi bir düşüş oldu. Olması gereken de buydu. İnşallah daha da aşağılara düşer. Belki elinde dövizi, altını olanlar bize kızacak ama piyasalara bir hareketlilik gelmesi açısından biz bu sonuçtan çok memnunuz. Bu ekonomiyi canlandıracak, gayrimenkulü canlandıracak. Bu seviyelerde yerini korumasını ümit ediyoruz. Elinde nakit parası olanlar da faizin düşmesi ile birlikte bankadan istediği geliri elde edemeyeceği için gayrimenkule yönelecek. Çünkü kira gelirleri şuanda çok yüksek. Neredeyse bankanın verdiği faizle eşit değerde. Hem gayrimenkulü değer kazanıyor hem kira gelirini alıyor. Dolayısıyla insanlar gayrimenkulü güvenli bir yatırım aracı olarak görecek ve yeniden gayrimenkule yönelecek diye konuştu.

Uçar, son dönemde genellikle ilan portalları üzerinden yapılan dolandırıcılığın yeniden arttığına dikkati çekerek, vatandaşları mağdur olmamaları için oda kaydı olan emlakçılarla görüşmeleri konusunda da uyardı.

ADANA'DA KASIM AYINDA REKOR EV SATIŞI
ADANA'DA KASIM AYINDA REKOR EV SATIŞI
ADANA'DA KASIM AYINDA REKOR EV SATIŞI

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Döviz, konut, Adana, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA KASIM AYINDA REKOR EV SATIŞI - Son Dakika


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