Kötü kokunun yaldığı evde, yalnız yaşan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kötü kokunun yaldığı evde, yalnız yaşan kişinin cansız bedeni bulundu

18.04.2023 01:40
Kötü kokunun yaldığı evde, yalnız yaşan kişinin cansız bedeni bulundu

ADANA'da 3 katlı binanın üst katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzere adrese gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun (69) cansız bedenini buldu.

ADANA'da 3 katlı binanın üst katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzere adrese gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun (69) cansız bedenini buldu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu'nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katından kötü koku yayıldığını fark eden daire sakinleri, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis, zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun cesediyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre vücudunda darp, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Kolcu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kalp krizinden ölen AK Partili vekilin eşi toprağa verildi Kalp krizinden ölen AK Partili vekilin eşi toprağa verildi 6 asırlık Hoş Kadem Camii, Kadir Gecesi doldu taştı 6 asırlık Hoş Kadem Camii, Kadir Gecesi doldu taştı

Kalp Krizi, Otopsi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kötü kokunun yaldığı evde, yalnız yaşan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


Son Dakika
07:21 Kartal'da park halindeki araca silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
01:34 Kötü kokunun yaldığı evde, yalnız yaşan kişinin cansız bedeni bulundu
01:06 Memleket Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor! Kurucu başkan Ahmet Tan Karaosmanoğlu da istifa etti
00:48 İşte Premier Lig bu! 4 maç sonra kazanan Liverpool, Leeds United'ı adeta sahadan sildi
00:32 Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi
00:09 CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş eden kişi tutuklandı
00:00 Bakan Nebati'den "Yurt dışında fiyatlar düşüyor, siz neden düşüremiyorsunuz" eleştirilerine yanıt: Mayıstan itibaren gevşeme olacak
23:57 Aykut Kocaman, Alex, Diagne ve Gomis'i sollamak üzere! Valencia tek kral olmaya hazırlanıyor
23:56 Ameliyat olmuştu! Fenerbahçeli futbolculardan Altay'a sürpriz ziyaret
23:47 Kılıçdaroğlu "Kürtler" notuyla yeni video paylaştı: Milyonlarca insanımıza terörist muamelesi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 07:50:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kötü kokunun yaldığı evde, yalnız yaşan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement