Üye Girişi
Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

01.01.2022 16:15
Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı

ADANA'da, sokak ortasında kavgaya karışan Bülent B. (30), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine bıçakla saldırıp, 1 polis memurunu göğsünden yaraladı.

ADANA'da, sokak ortasında kavgaya karışan Bülent B. (30), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine bıçakla saldırıp, 1 polis memurunu göğsünden yaraladı. Olayın ardından kaçan Bülent B., saklandığı evde yakalandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi ile 65105 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokakta kavga eden kişiler olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli ekip sevk edildi. Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile yanında ismi bilinmeyen kadın, polis ekibini görünce ekip aracına saldırdı. Gözaltına almak isteyen ekibe direnen Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Ekipteki 1 polis memurunu göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi. Göğsünden hafif yaralanan polis memuru, meslektaşları tarından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan Bülent B.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Gidebileceği adresler tek tek kontrol edilen Bülent B., saklandığı evde yakalandı. Emniyete götürülen Bülent B., sorguya alındı.


Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı
YORUMLAR
500

Polis Memuru, Seyhan, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı         
16:16
Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç kameralara yansıdı Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç kameralara yansıdı         
16:03
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09

Son Dakika Haberleri
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:11 Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
15:46 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
15:18 Çalışanlar bunu merak ediyor! İşte 2022 yılındaki resmi ve dini bayramlar
14:49 Yılbaşı gecesi yaşanan yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar saniye saniye kamerada
14:41 Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı
14:35 Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 16:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kavga ihbarına gelen polisi bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement