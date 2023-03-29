Adana'da kavgada minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförüne dava

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan tır şoförü hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından da toplamda 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Aralık 2022'de trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavgada minibüs sürücüsü Can Yüce'yi (24) silahla öldüren tır şoförü tutuklu sanık Adem T. (41) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, minibüs şoförü maktulün, sanığın idaresindeki tırın sol şeritten geçmesi ve kendisinin sol şeride geçişine engel olduğu için öfkelendiği, aracını hızlandırarak tıra yetiştiği, dolmuştan inerek tırın kapısını açmaya çalıştığı ve Adem T'ye hitaben hakaret ettiği belirtildi.

İddianamede, Yüce ve Adem T'nin olay yerinde toplanan vatandaşların etkisiyle darp eylemi gerçekleştirmedikleri, bir süre sonra Yüce'nin tırı takip ederek sanığın durması üzerine aracındaki çantayı çıkararak dolmuştan indiği, çantadan çıkardığı tabancayla tıra doğru koşmaya başladığı, maktulün tabancayı tırın çekicisini hedef alarak doğrulttuğu, tırın kapısını açmaya çalıştığı, sanığın kendisini "silahla ateş etme eyleminden" kurtarmak için tır çekicisini aniden hareket ettirmesi nedeniyle tırın maktulün bulunduğu yere doğru manevra yaptığı ve maktulün dengesini kaybederek düştüğü anlatıldı.

Sanığın, Yüce'nin eylemlerine devam etmesini engelleyemediği kaydedilen iddianamede, "Silahla kendisine doğru koşan maktulü aracının aynasından gören sanığın, tırı ile gerçekleştirdiği manevrada yere düştüğü halde gerçekleştirmek istediği eyleminden vazgeçmeyen maktulün sanığa doğrulttuğu silahla ateş edebileceğini ve kendisini öldürebileceğini veya yaralayabileceğini muhakkak kabul ederek, saldırıyı bertaraf etmek için şoför mahallinden dışarı doğru bir el silahını ateşlemesi sonucu, tabancadan çıkan mermi maktul Can Yüce'ye isabet etmiştir." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, maktulün oradan uzaklaşması üzerine silahtan korktuğunu düşünerek olay mahallinden tırla uzaklaşan sanığın kolluk görevlilerinin talebi üzerine teslim olduğu belirtildi.

Maktulden kaçma olanağı bulunmayan sanığın ruhsatsız silah ile Can Yüce'ye ateş ederek öldürdüğü, bu eylemde meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde mevcut delil durumuna göre kanaat oluştuğu dikkate alınarak, Adem T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından da toplamda 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay

Kozan Caddesi'nde geçen yıl 2 Aralık'ta şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada, Can Yüce silahla vurularak yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Tır sürücüsü Adem T. 4 Ocak'ta tutuklanmıştı.