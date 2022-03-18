Adana'da kavgada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

18.03.2022 07:52
Adana'da kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada B.Ş'nin, tartıştığı Ü.G. tarafından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay sırasında evde bulunan ve silah sesi üzerine dışarı çıkan anne N.Ş, oğlunun yaralandığını fark edince gözyaşı döktü.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 9 boş kovan bulundu.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kavgada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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