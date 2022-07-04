Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kamyon sürücüsü, kaçarken bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kavgadan kaçarken ölümlü kazaya karıştığı öne sürülen kamyon sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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