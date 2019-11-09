Son Dakika Haberleri: Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.

Adana'da kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı, System.String[]

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.

Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.

Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.

Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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