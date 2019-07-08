Son Dakika Haberleri: Adana'da kayalıklarda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
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Adana'da kayalıklarda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

43 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde fotoğraf çekmek için gittikleri kayalıklarda mahsur kalan 10 öğrenci, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da kayalıklarda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde fotoğraf çekmek için gittikleri kayalıklarda mahsur kalan 10 öğrenci, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye dün akşam giden ve burada mahsur kalan 3'ü kadın 10 üniversite öğrencisini kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Bölgeye fotoğraf çekmek için gittikleri belirtilen 10 öğrenci, polis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay
Kozan ilçesi Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye giden 10 kişi, kayalıklarda mahsur kalmaları üzerine durumu polise bildirmiş, polis ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:38 Kaynak: AA
İtfaiye, Kozan, Polis, Adana, Güncel
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