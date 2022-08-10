Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü! Kayınbiraderlerini pompalıyla vurdu - Son Dakika
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Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü! Kayınbiraderlerini pompalıyla vurdu

10.08.2022 15:59

Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbiraderleri Sercan T. ile Serkan T.'yi pompalı tüfekle bacaklarından yaralayan Abdullah İçme, olay günü rehin aldığı Sercan T.'nin eşi Özge T. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Özge T. ise iddiaları yalanlarken adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana gelen olayda; Abdullah İçme (36), kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu.

GENÇ KADINI REHİN ALDI

Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kayınbiraderlerini yaralayıp, yengelerden birini rehin aldı: Bir süredir ilişki yaşıyorduk

İŞ YERİNDEKİ ÇIRAK, KORKUDAN BUZDOLABINA SAKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre Abdullah İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan çırak Ahmet Hac Hamdo (15) ise polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. İçme, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar da taburcu edildi.

Kayınbiraderlerini yaralayıp, yengelerden birini rehin aldı: Bir süredir ilişki yaşıyorduk

"İLİŞKİMİZ DUYULUNCA ÖZGE'YE BİR ŞEY YAPACAKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Emniyetteki sorgusunda Abdullah İçme, rehin aldığı Özge T. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. İçme, ifadesinde, "Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım" dedi. Özge T. ise iddiaları yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayınbiraderlerini yaralayıp, yengelerden birini rehin aldı: Bir süredir ilişki yaşıyorduk
Kayınbiraderlerini yaralayıp, yengelerden birini rehin aldı: Bir süredir ilişki yaşıyorduk
YORUMLAR
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KAYINBİRADERLERİNİ YARALAYIP, BİRİNİN EŞİNİ REHİN ALDI, ' İLİŞKİMİZ VARDI' DEDİ KAYINBİRADERLERİNİ YARALAYIP, BİRİNİN EŞİNİ REHİN ALDI, ' İLİŞKİMİZ VARDI' DEDİ Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü! Kayınbiraderlerini pompalıyla vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü! Kayınbiraderlerini pompalıyla vurdu - Son Dakika
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