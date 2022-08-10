KAYINBİRADERLERİNİ YARALAYIP, BİRİNİN EŞİNİ REHİN ALDI, ' İLİŞKİMİZ VARDI' DEDİ - Son Dakika
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KAYINBİRADERLERİNİ YARALAYIP, BİRİNİN EŞİNİ REHİN ALDI, ' İLİŞKİMİZ VARDI' DEDİ

10.08.2022 10:41

ADANA'da, kayınbiraderleri Sercan T. (36) ile Serkan T.'yi (25) bacaklarından pompalı tüfekle vuran Abdullah İçme (36) tutuklandı.

ADANA'da, kayınbiraderleri Sercan T. (36) ile Serkan T.'yi (25) bacaklarından pompalı tüfekle vuran Abdullah İçme (36) tutuklandı. İçme, ifadesinde, olay günü rehin aldığı Sercan T.'nin eşi Özge T. (32) ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Özge T. de iddiaları yalanlayıp, İçme'nin kendisine ilgisi olduğunu savundu.

Olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah İçme, kayınbiraderi Sercan T.'nin tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi bacaklarından vurdu. Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

SİLAHINI BIRAKIP, TESLİM OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre Abdullah İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan çırak Ahmet Hac Hamdo (15) ise polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. İçme, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar da taburcu edildi.

Emniyetteki sorgusunda Abdullah İçme, rehin aldığı Özge T. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. İçme, ifadesinde, Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım dedi.

Özge T. ise iddiaları yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYINBİRADERLERİNİ YARALAYIP, BİRİNİN EŞİNİ REHİN ALDI, ' İLİŞKİMİZ VARDI' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYINBİRADERLERİNİ YARALAYIP, BİRİNİN EŞİNİ REHİN ALDI, ' İLİŞKİMİZ VARDI' DEDİ - Son Dakika
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